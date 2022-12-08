Картежник, приватизатор, (не)олигарх. В чем признался Ринат Ахметов и что рассказали о нем в нашумевшей статье The Washington Post 8 декабря, 19:48 Ринат Ахметов (Фото:System Capital Management / Facebook)

8 декабря влиятельное американское издание The Washington Post посвятило большую статью Украине. Ее название — Война обуздала украинских олигархов, создав простор для демократических перемен. Главным персонажем стал богатейший украинец Ринат Ахметов.

Предприниматель дал письменные ответы на вопросы журналистов WP, впервые пролив свет на малоизвестные страницы своей биографии и изложив собственное видение экономического развития и послевоенного будущего Украины.

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НВ приводит наиболее интересные фрагменты статьи с цитатами Ахметова и комментариями других собеседников американской газеты.

Ринат Ахметов родился в 1966 году, воспитывался в семье шахтера в Донецке, напоминает издание.

Ахметов: Я рос в бедной семье, которая с трудом удовлетворяла жизненные потребности. Наш дом был 20 квадратных метров, там мы жили вчетвером и спали на полу. По утрам растапливали угольную печь, а туалет был на улице.

Бизнесмен утверждает, что тяжелое детство закалило его и сформировало будущую философию бизнеса. С тех пор он ненавидит нищету и страдания людей.

Рассказывают, что первый настоящий успех в жизни Ахметов имел за карточным столом.

Сергей Тарута, бизнесмен из Донецка: Он был одним из пяти-шести лучших игроков в карты в Советском Союзе, ездил на соревнования.

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Ахметов уверяет, что это преувеличение. Но он признался WP, что в двадцать с небольшим лет действительно много играл в подкидного дурака.

Ахметов: Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. Я понял следующее: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать.

Ринату было 24 года, когда Украина провозгласила независимость. Это было печальное время, особенно на Донбассе, охваченном борьбой местных кланов за власть и насилием, пишет американское издание.

Ахметов: Вся экономика, которой тогда руководило правительство, практически остановилась. Я решил инвестировать в индустрию.

В 1992 году он с двумя партнерами основал компанию под названием АРС, которая перерабатывала уголь в кокс. Одним из партнеров был Ахать Брагин, также известный как Алик Грек. Его считали одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Донецке. Ахметов упоминает, что Брагин покинул АРС в 1993 году, но они остались близкими друзьями.

Эта дружба порождала спекуляции в СМИ по поводу потенциальных связей самого богатого украинца с преступными структурами. Ахметов выиграл иски против ряда медиа, обвинявших его в уголовном прошлом.

Ахметов: Я никогда не был вовлечен в какие-либо преступные организации, меня никогда не преследовали по закону и не выдвигали против меня никаких уголовных обвинений.

Сергей Тарута: Он не был членом преступной группировки, но знал и дружил с людьми, которые там состояли.

В октябре 1995 года Брагин погиб от бомбы, взорвавшейся на стадионе Шахтер, когда он прибыл на матч футбольной команды, которой владел. В 2003-м человек из конкурирующей преступной группы был признан виновным в причастности к убийству и приговорен к пожизненному заключению. Но в момент убийства подозрение пало на Ахметова.

Ахметов: Это ложь, и такая ложь причиняет мне большую боль. Мы с Ахатем опоздали на матч на пять минут, и он, не дожидаясь меня, побежал с машины на стадион. Промежуток составил пять секунд, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь автомобиля. Когда твой лучший друг умирает у тебя на глазах, ты понимаешь, что смерть опоздала на пять секунд, а после этого в чем-то тебя обвиняют, это очень больно и несправедливо.

…Ахметов купил Шахтер и превратил его в национального гегемона, успешно выступавшего и в европейских соревнованиях. Он построил в родном Донецке стадион за 400 миллионов долларов, его открыли в 2009 году концертом Бейонсе.

Большая приватизация. Криворожсталь, SCM

Второй президент Украины Леонид Кучма активно содействовал приватизации государственной промышленности и сельского хозяйства. Ахметов говорит, что Кучма заслуживает уважения за модернизацию экономики страны.

Ахметов: Правительство было худшим и наиболее коррумпированным менеджером. Тогда в стране началась масштабная приватизация. Естественно, она не была безупречной. Но был ли другой путь развития, кроме перехода от государственной собственности к частной и от командной экономики к рыночной? Нет, не было.

Донецкий бизнесмен скупал все большее количество промышленных активов, главным образом в угольной и металлургической промышленности.

Металлургический завод в Авдеевке, принадлежащий компании Ахметова Метинвест / Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Ахметов: Большинство своих активов я приобрел на вторичном рынке, то есть уже после их приватизации. Мы модернизировали производство стали и начали завоевывать мировые рынки в жесткой конкурентной среде.

Тогда же он вложил деньги в приобретение Донгорбанка, что, по его словам, стало «воротами к финансовым ресурсам».

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины: Банк Ахметова никогда не использовался как карман; он был именно банком. Ахметов был умным. Он структурировал свой бизнес так, словно это был западный бизнес.

Впрочем, олигархическая система в Украине созрела именно тогда, пишет WP. В 2004 году Ахметов и бизнес-магнат Виктор Пинчук заплатили 800 миллионов долларов, чтобы купить Криворожсталь, государственную компанию, производившую около 20 процентов стали в Украине. Виктор Ющенко, избранный президентом после Кучмы, заявил, что завод " украли", и расторг соглашение. Правительство выставило предприятие на аукцион в прямом эфире, и оно было продано за 4,8 миллиарда долларов — что в шесть раз превышало предыдущую цену — компании Mittal Steel.

Виктор Ющенко: Эта транзакция была явно коррупционной. Важно было провести публичный аукцион, чтобы украинское общество и иностранные инвесторы увидели его прозрачным и честным, и укрепить доверие к приватизации государственных активов.

В 2000 году Ахметов создал System Capital Management, холдинговую компанию для многих предприятий, которые он приобрел. Вскоре колосс под названием SCM доминировал в металлургическом и энергетическом секторах Украины. Бизнес Ахметова включал в себя сельское хозяйство, транспорт и другие сферы, включая империю телевизионных каналов и других СМИ.

«У Ахметова было все, включая то, чего он не желал: ярлык олигарха со всеми негативными значениями этого слова», — отмечает WP.

В 2021 году шестой президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о деолигархизации. Преследование богачей, которых презирали в стране, было политически хитрым шагом для президента, рейтинги которого падали и которого атаковали принадлежавшие олигархам телевизионные каналы, пишет газета.

Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса президента: Зеленский — сверхамбициозный человек, понимающий, что если он не сломает остов этой системы, то система уничтожит его. С ним решили соперничать. И однажды Зеленский сказал: «Хорошо, вы бросаете мне вызов? Я принимаю его».

Президент подписал закон, принятый Верховной Радой, в ноябре 2021 года. «Олигарха» определяют как персону, которая отвечает по крайней мере трем из четырех критериев: влияние в политике, наличие медиахолдингов, экономические монополии и минимальные совокупные активы примерно 100 миллионов долларов.

Ахметов: Требования этого закона меня не касаются: я ушел из политики в 2012 году, задолго до вступления закона в силу, и возвращаться не планирую… Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным путем, который соблюдают все развитые страны, а не через популистские законы. Ни в Соединенных Штатах, ни в ЕС нет законов об олигархах, которые позволяют составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Там действуют законы о лоббировании… Я не олигарх. Никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине.

Но летом 2022-го бизнесмен объявил, что отказывается от лицензий своей медиаимперии, включая два больших национальных телеканала. Причиной такого шага он называл именно «дискриминационный» закон.

Виктор Андрусив, экс-советник главы ОП: Это конец эпохи, конец политической культуры… Олигархи не исчезают. Главное — покончить с их монополиями, созданными благодаря политическим связям. Теперь им придется действовать больше как крупным бизнесменам.

Патриот. Раскаяние?

22 февраля 2022 года, за два дня до российского вторжения, Зеленский обратился к нации с призывом к «экономическому патриотизму». Ахметов объявил, что его холдинг SCM предоплатит около 34 миллионов долларов налогов ради укрепления страны.

На следующий вечер, когда западные партнеры Украины предупредили о неминуемом нападении РФ, Зеленский вызвал Ахметова и около 50 других топ-лидеров бизнеса к себе в офис, чтобы попросить их поддержки. Когда спустя несколько часов в Киеве услышали взрывы, бизнесмен спал.

Ахметов: Мой помощник ворвался в комнату и крикнул: «Просыпайтесь, началась война».

Он утверждает, что с 24 февраля не покидал Украину, живет в Киеве. За эти месяцы он стал крупнейшим частным донором Украины, предоставив военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов, от дронов для ВСУ до продуктов питания.

Некоторые критики утверждают, что Ахметов пытается искупить свои действия в 2014 году, когда он, казалось, засомневался после того, как Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке страны. Но, в конце концов, поддержал Украину.

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции: Я начну его уважать, когда он станет продавать все свои особняки в Швейцарии, Франции и Великобритании и создаст фонд поддержки армии в Украине.

Ахметов: Мой бизнес пострадал наиболее существенно. Возможно, это не совсем скромно с моей стороны, но я помогаю гораздо больше, чем кто-либо другой, и не собираюсь останавливаться.

Ахметов и герой обороны Азовстали Михаил Дианов / Фото: System Capital Management / Facebook

Обедневший миллиардер. Украина — Европа

По данным Forbes, состояние Ахметова сократилось с 7,6 миллиарда долларов до 4,3 миллиарда после начала полномасштабной войны. Наибольшие потери — шахты и металлургические предприятия Донбасса, а также объекты энергетической компании ДТЭК, страдающие от сокрушительных ударов российских ракет. Предприниматель подал в Европейский суд по правам человека иск в Россию на сумму 20 миллиардов долларов.

Отвечая на вопрос о его видении Украины после войны, он призвал к «новому плану Маршалла» с сотнями миллиардов долларов инвестиций и преобразованию страны по образцу Запада, а не России.

Ахметов: Цель — построить новую, сильную и европейскую Украину, члена ЕС, с сильными институтами, верховенством права, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам… Конкуренция в экономике означает рынок. Конкуренция в политике означает демократию… Концентрация власти ведет к авторитаризму и экономическому упадку.

Юрий Николов, журналист сайта Наші гроші, считает, что у Ахметова есть шанс восстановить энергетический бизнес после войны. Но ужесточение конкуренции, вероятно, будет означать конец его монополии — от контроля над 90 процентами добычи угля до железнодорожных сетей, по которым перевозят ископаемые, электростанций, сжигающих уголь для производства электроэнергии, линий электропередач.

Юрий Николов: Я надеюсь, что бизнесмен Ахметов останется с нами, а олигарх Ахметов не возродится.