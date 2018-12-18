Римско-католические епископы Украины приветствовали избрание митрополита Епифания Сегодня, 14:31 77 Цей матеріал також доступний українською Епископ Бронислав Бернацкий Фото: Диецезия Одесско-Симферопольская Римско-Католической церкви

Председатель Конференции римско-католических епископов Украины Бронислав Бернацкий поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной Церкви Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Конференции римско-католических епископов Украины.

"Примите мои искренние поздравления от имени римско-католических епископов Украины по поводу успешного завершения Объединительного Собора, который состоялся в Киеве 15 декабря с.г., и избрания вас Предстоятелем Поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Епископ Бернацкий выразил надежду на плодотворное и дружеское сотрудничество церквей "для блага Божьего дела среди наших соотечественников и государства".

17 декабря официальный портал новостей Ватикана распространил новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.

Архиепископ Евстратий Зоря считает, что факт публикации означает признание Ватиканом Православной церкви Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.