«После Бучи это очевидно». Россия является наибольшей угрозой на планете для свободы и безопасности человека — Зеленский 7 апреля, 23:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия российской агрессии, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас является наибольшей угрозой на планете для свободы и безопасности человека.

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«Сейчас Россия и российские военные являются наибольшей угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека. После Бучи это уже очевидно», — сказал Зеленский в своем традиционном видеообращении.

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Украинский лидер добавил, что начались работы и по разору завалов в Бородянке. Он подчеркнул, что там все намного хуже, а жертв российских оккупантов еще больше.

«А что будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные наделали в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отхода российских войск», — сказал он.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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