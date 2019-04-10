РФ сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп по Донбассу - Геращенко Сегодня, 14:08 234 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko/Facebook Ирина Геращенко Iryna Gerashchenko/Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что РФ сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп ТКГ в Минске и отказывается от работы в трехстороннем формате.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook со ссылкой на украинскую делегацию в Минске.

"Только что получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате в ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине...", - написала Геращенко.

Вице-спикер добавила, что РФ отказывается обсуждать вопрос обмена пленными.

В среду, 10 апреля, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.