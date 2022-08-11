Лицемерие. Кремль обиделся на Швейцарию и не хочет, чтобы она представляла интересы Украины в РФ
На данное время Швейцария является дипломатическим посредником между РФ и Грузией (Фото:alin andersen / unsplash)
Кремлевский режим заявил, что выступает против посредничества Швейцарии в отношениях между Киевом и Москвой.
О соответствующей инициативе сообщил ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Как рассказал дипломат, ранее были достигнуты договоренностей о представлении Швейцарией украинских интересов на территории России, поскольку у нее «большой опыт выполнения таких функций».
«Модальность представления Швейцарией интересов Украины в РФ будет определяться двусторонним соглашением. В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должно предоставить принимающая сторона», — отметил Николенко.
В свою очередь представитель МИД РФ Иван Нечаев в комментарии кремлевской пропаганде заявил, что Москва против такого посредничества.
По его словам, поскольку Швейцария присоединилась к западным санкциям против России за военные преступления против Украины, то якобы больше не может выступать представителем чьих-либо интересов на ее территории.
Лицемерие такого заявления Нечаева состоит в том, что именно Берн является дипломатическим посредником между Москвой и Тбилиси после вторжения войск РФ в Грузию и оккупации части ее территорий.
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