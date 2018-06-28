"РФ продолжает свои политические игры": МИД Украины отреагировал на отказ в визите омбудсмена к Сенцову

В Министерстве иностранных дел Украины призвали РФ допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинским политзаключенным после отказа в посещении украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской колонии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Пресс-секретарь назвала такое решение тотальным несоблюдением Россией договоренностей о допуске украинского омбудсмена к политзаключенному Олегу Сенцову.

"РФ продолжает свои политические игры. Цена – человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным", – отметила Марьяна Беца.

Напомним, Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 46 дней.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний России не нашла достаточных оснований, чтобы допустить Денисову к Олегу Сенцову.

Позже Денисова сообщила, что в российской колонии приняли ее заявление о посещении Сенцова.

Ранее сообщалось, что кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии, объехав уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.

Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовым заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка, а также Романа Сущенко.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии были подтверждены во время повторного телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.