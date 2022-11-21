РФ планомерно обстреливает Херсон, чтобы отомстить местным жителям — Подоляк

21 ноября, 19:54
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Войска РФ начали планомерно обстреливать освобожденный Херсон с левого берега Днепра. Таким образом страна-террорист хочет отомстить местным жителям.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным», — пишет он.

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Подоляк подчеркнул, что обстрелы украинского города — это огромное военное преступление в прямом эфире. Он также обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.

«Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?» — пишет Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1594729901260959745?t=ucsXmSk-MRheguhmcv9cEw&s=35

21 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты уже третьи сутки совершают хаотичный обстрел Херсона. Он назвал российскую агрессию местью людям, которые ждали ВСУ.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в этот же день сообщал, что в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона в областную больницу доставили четыре человека. Во время госпитализации один человек скончался.

https://www.youtube.com/embed/Eu_-Ne1Gazk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Михаил Подоляк

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