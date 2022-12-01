РФ планировала убить десятки тысяч людей и выдать это за «освобождение» — Подоляк 1 декабря, 21:35 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Россия планировала уничтожить правительство Украины и убить десятки тысяч человек, а после выдать это за «освобождение».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Предварительный анализ документов о «начале СВО» говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за «освобождение», — пишет он.

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Подоляк добавил, что после победы Украины «эти доказательства будет исследовать международный трибунал».