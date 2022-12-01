РФ планировала убить десятки тысяч людей и выдать это за «освобождение» — Подоляк

1 декабря, 21:35
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Россия планировала уничтожить правительство Украины и убить десятки тысяч человек, а после выдать это за «освобождение».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Предварительный анализ документов о «начале СВО» говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за «освобождение», — пишет он.

Видео дня

Подоляк добавил, что после победы Украины «эти доказательства будет исследовать международный трибунал».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1598386827295019008
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Михаил Подоляк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X