РФ не предоставила информацию о пленных украинских моряках, нарушив решение Европейского суда - Порошенко Вчера, 23:50 46 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: president.gov.ua

Российская Федерация нарушила решение Европейского суда по правам человека и не предоставила Украине информацию о местонахождении и здоровье украинских военных моряков, которых захватила в плен, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении немедленной информации и сегодня истек последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию… Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не дала", - сказал Порошенко в эфире программы Cвобода слова на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что согласно Женевской конвенции украинские военнослужащие являются военнопленными и их не может судить "преступный российский суд".

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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