«ВСУ готовы». Россия может пойти в повторное наступление в Харьковской области — Данилов 20 октября, 14:00 ВСУ готовы к любому развитию событий в Харьковской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

На сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.



Об этом в интервью 24 каналу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют насмерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая двигается на нашу территорию. Это не может быть за день или два», — отметил Данилов.

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С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

