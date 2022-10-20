«ВСУ готовы». Россия может пойти в повторное наступление в Харьковской области — Данилов

20 октября, 14:00
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ВСУ готовы к любому развитию событий в Харьковской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

ВСУ готовы к любому развитию событий в Харьковской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

На сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«Я хочу сказать, что это война и то, что касается военных действий со стороны противника, мы все это отслеживаем, анализируем. Наши ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, что когда они собирают тысячи и отправляют насмерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая двигается на нашу территорию. Это не может быть за день или два», — отметил Данилов.

Видео дня

С начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта в Харьковской области. Под оккупацией остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

https://www.youtube.com/watch?v=ZnCVxiMup0Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Харьковская область Алексей Данилов Война России против Украины

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