Зеленский предупредил, что Россия может активизироваться на праздники
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, предупредил, что российские оккупанты могут активизировать свой террор на праздники.
«В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и какие-либо ценности вообще», — сказал он.
Глава государства попросил слушать сигналы воздушной тревоги и помогать друг другу.
16 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них 60 сбили.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у страны-террориста осталось ракет на две-три атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.