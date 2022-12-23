Зеленский предупредил, что Россия может активизироваться на праздники

23 декабря, 20:32
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, предупредил, что российские оккупанты могут активизировать свой террор на праздники.

«В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и какие-либо ценности вообще», — сказал он.

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Глава государства попросил слушать сигналы воздушной тревоги и помогать друг другу.

https://www.youtube.com/embed/8HzmLXYr8-c

16 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них 60 сбили.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у страны-террориста осталось ракет на две-три атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.

https://www.youtube.com/embed/-JULjy-c6P0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Праздники Агрессия РФ Владимир Зеленский Новогодние праздники Война России против Украины

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