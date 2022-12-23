Зеленский предупредил, что Россия может активизироваться на праздники 23 декабря, 20:32 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, предупредил, что российские оккупанты могут активизировать свой террор на праздники.

«В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и какие-либо ценности вообще», — сказал он.



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Глава государства попросил слушать сигналы воздушной тревоги и помогать друг другу.

16 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них 60 сбили.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у страны-террориста осталось ракет на две-три атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.