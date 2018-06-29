РФ использует Северный поток-2 для политического давления на ЕС - Парубий

Кремль продвигает проект газопровода Северный поток-2 для политического давления на Европейский Союз и распространения коррупционных схем. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, военная составляющая является лишь одной из составляющих войны, которую ведет Россия ради восстановления своего влияния на геополитическое пространство, на которое ранее имел влияние СССР.

В ходе Международной конференции по вопросам международной безопасности, связанных с российской агрессией, прошедшей в США, Парубий назвал не менее важной информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в наибольшие морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украине, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране", – отметил Парубий.

Председатель ВРУ также добавил, что газ является для России механизмом политического влияния и источником большой коррупции.

По информации Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что остановление украинской газотранспортной системы существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину.

В конференции также участвовали представители Польши, Молдовы, Литвы и Грузии.