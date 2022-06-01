В Госдуме РФ фантазируют о «присоединении» оккупированных территорий Украины уже в июле 1 июня, 15:41 Цей матеріал також доступний українською В Госдуме РФ утверждают, что ресурсов у кремлевского режима для этого якобы достаточно (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевский режим рассматривает возможность проведения в июле псевдореферендума о «присоединении» временно оккупированных территорий Украины к РФ.

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О своих фантазиях на этот счет рассказал российской пропаганде глава международного комитета Госдумы из ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», — заявил он, заверив, что ресурсов у властей РФ на это якобы достаточно.

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