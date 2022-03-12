«Обзванивают депутатов»: оккупанты хотят провести в Херсонской области псевдореферендум о создании «ХНР»

12 марта, 15:48
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Депутат облсовета Сергей Хлань призвал коллег не идти на сотрудничество с оккупантами (Фото:Херсонский облсовет)

Депутат облсовета Сергей Хлань призвал коллег не идти на сотрудничество с оккупантами (Фото:Херсонский облсовет)

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».

Об этом в субботу, 12 марта, сообщил на своей странице в Facebook депутат местного облсовета Сергей Хлань.

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По его словам, сейчас российские оккупанты обзванивают его коллег, призывая их к сотрудничеству.

«Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание „ХНР“ превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать „ХНР“! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может», — подчеркнул Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5000691356718899&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Референдум Война России против Украины

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