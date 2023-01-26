Когда будут Patriot, ситуация изменится. При каких условиях отечественные ПВО смогут сбивать самые опасные вражеские ракеты, — пресс-секретарь Воздушных сил 26 января, 23:18 ЗРК Patriot (Фото:Армия США)

Россияне атакуют Украину разными ракетами, часть из которых ВСУ не может обезвредить в воздухе. Но это пока, объяснил NV Юрий Игнат, представитель Воздушных сил.

Утром 26 января РФ обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога продолжалась около четырех часов. Враг запустил 55 ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — стратегические крылатые Х-101, Х-555, гиперзвуковые Х-47 Кинжал, крылатые корабельные Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59. По данным ГСЧС на 15:00, 11 человек погибли и 11 получили ранения. 20 крылатых ракет ПВО сбили на подлете в Киев и над столицей.



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Эффективность работы отечественной ПВО составляет более 80%, пояснил NV подполковник Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. Но оценивать, увеличилась или уменьшилась степень повреждений критической инфраструктуры от каждой атаки, в любом случае некорректно: «Однажды может прилететь меньше ракет, которые нанесут меньше урона, а в следующий — гораздо больше».

Игнат отметил, что после ракетных ударов начинается информационный раунд противостояния с российскими пропагандистами. Скажем, наша сторона отчитывается, что уничтожила почти все воздушные цели, а враги убеждают свое население в успешном поражении важных объектов инфраструктуры.

«Мы же стараемся давать объективную информацию. Если были [с российской стороны запущены] Кинжалы, то они точно были и поразили свои цели, как и несколько других ракет», — объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

От уточняет, что украинские средства ПВО не могут уничтожать подобные типы вражеских ракет. Однако когда на боевое дежурство станут американские противоракетные системы Patriot. (Украина должна получить три батареи), ситуация изменится.

Спикер также добавил, что противник пытается использовать рельеф, в частности, русла рек, прижимаясь к земле. чтобы избегать поражения ПВО. «Да, их ракеты «ныряют» в русло Днепра и «прячутся» там некоторое время. «Однако знаем, что они там есть», — говорит Игнат.

Кроме того, он отметил: хотя теперь российская стратегическая авиация ( после атак украинских дронов) отведена в более дальние регионы РФ, в том числе и в Мурманск, однако это почти никак не усложняет россиянам процесс нанесения ударов ракетами воздушного базирования серии «Х». Бомбардировщики долетают до района Каспийского моря с разных аэродромов и оттуда атакуют Украину.

Также теперь армия РФ бьет по Киеву и пограничным областям Украины из новых ЗРК С-400, размещенных, в частности, на территории Белоруссии и российской Брянской области. Подобное происходило 31 декабря и 14 января. По наземным целям С-400 стреляют на дальность до 230 км и время подлета настолько короткое, что тревогу не успевают объявить. Помочь этому можно только превентивным поражениям этих систем, полагаясь на данные разведки. «Следует уничтожать их на позициях, используя разные средства, в том числе ударные беспилотники», — пояснил он.