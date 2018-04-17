Резонансное расследование НВ о коррупции в оборонном секторе: материалы переданы в НАБУ

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В НАБУ передали материалы расследования о коррупции в украинском оборонном секторе
Фото: НАБУ

В НАБУ передали материалы расследования о коррупции в украинском оборонном секторе

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали материалы расследования журнала Новое Время о коррупционных схемах при закупке в Польше боевых машин пехоты (БМП).

Об этом сообщил главный редактор НВ Виталий Сыч.

"Мы не хотим, чтобы доступ фигурантов статьи к документам каким-то образом пролил свет на то, кто является источниками этого материала. Поэтому вчера мы передали эти документы тому, кому доверяем, а именно НАБУ", - написал Сыч в Facebook.

Согласно заявлению автора расследования Ивана Верстюка, в НАБУ были переданы экземпляр журнала с резонансной статьей и документы, на основании которых был написан материал.

Фото: Виталий Сыч via Facebook

 

Напомним, в материале НВ под названием Служили два товарища была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом у польской компании Wtorplast списанных с вооружения советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

По данным источников НВ, украинский завод завозил БМП в разобранном виде, каждая башня оценивалась в $66 тысяч, а каждое шасси - в $99 тысяч. Далее завод "ремонтировал" БМП - просто соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составила еще $40 тысяч за единицу. В результате БМП стоимостью 20 тысяч евро обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тысяч.

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Источники НВ сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является нардеп и экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома Сергей Пашинский.

После публикации расследования редакция НВ получила требования опровержения и угрозы судебных исков от фигурантов статьи - Сергея Пашинского и ГК Укроборонпром.

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