Российская армия может сделать то же, что и в Буче, в городах любой страны — Зеленский

8 апреля, 14:07
Цей матеріал також доступний українською
В Буче хоронят людей, погибших от рук российских оккупантов (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

В Буче хоронят людей, погибших от рук российских оккупантов (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Российская армия может совершить те же преступления, что и в Буче Киевской области, в городах любой страны, если получит такой приказ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Я уверен, вы осознаете, что если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах, городах любой страны, про которую руководство РФ решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа», — сказал он во время обращения к парламенту Финляндии.

Видео дня

Зеленский добавил, что российские военные будут воевать, даже если не понимают, для чего им это нужно.

Читайте также:

Жители многих домов в Буче писали на заборах, что здесь живут люди, чтобы защититься от обстрелов (Фото:Александр Медведев / НВ) Страшная правда Бучи. Что сейчас происходит в городе, зверства в котором заставили вздрогнуть весь мир — репортаж НВ

«Потому что ненависть и презрение к другим людям воспитываются сейчас в России. Причем, на государственном уровне», — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что оккупанты делают «такие „Бучи“ ежедневно: от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона».

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X