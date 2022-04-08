Российская армия может сделать то же, что и в Буче, в городах любой страны — Зеленский 8 апреля, 14:07 Цей матеріал також доступний українською В Буче хоронят людей, погибших от рук российских оккупантов (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Российская армия может совершить те же преступления, что и в Буче Киевской области, в городах любой страны, если получит такой приказ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Я уверен, вы осознаете, что если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах, городах любой страны, про которую руководство РФ решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа», — сказал он во время обращения к парламенту Финляндии.

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Зеленский добавил, что российские военные будут воевать, даже если не понимают, для чего им это нужно.

«Потому что ненависть и презрение к другим людям воспитываются сейчас в России. Причем, на государственном уровне», — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что оккупанты делают «такие „Бучи“ ежедневно: от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона».

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.





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