«Решение моего президента». Резников заявил, что останется в должности министра обороны

15 февраля, 15:33
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников останется в должности министра обороны Украины. В интервью Reuters он сказал, что это просьба президента Владимира Зеленского, пишет The Guardian.

На вопрос, планирует ли он оставаться в должности министра в ближайшие месяцы, Резников ответил утвердительно.

«Да, это было решение моего президента», — сказал он.

Видео дня

14 февраля Кабинет министров назначил командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка первым замминистра обороны. Информации о назначении заместителями Резникова основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнеги и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко пока нет — их кандидатуры он тоже подавал для согласования.

Читайте также:

Скриншот (Фото:NV) Чиновничий ящик Пандоры. Почему война и действия Кабмина спровоцировали всплеск коррупции на госзакупках — анализ NV

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Читайте также:

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

https://www.youtube.com/watch?v=33iF7a-WTac
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Министерство обороны Украины Владимир Зеленский Алексей Резников

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X