«Решение моего президента». Резников заявил, что останется в должности министра обороны 15 февраля, 15:33 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников останется в должности министра обороны Украины. В интервью Reuters он сказал, что это просьба президента Владимира Зеленского, пишет The Guardian.

На вопрос, планирует ли он оставаться в должности министра в ближайшие месяцы, Резников ответил утвердительно.

«Да, это было решение моего президента», — сказал он.

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14 февраля Кабинет министров назначил командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка первым замминистра обороны. Информации о назначении заместителями Резникова основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнеги и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко пока нет — их кандидатуры он тоже подавал для согласования.

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.