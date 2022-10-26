Война в Украине сейчас находится на третьем этапе — Резников 26 октября, 07:29 Резников рассказал о третьем этапе войны в Украине (Фото:Генштаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украине сейчас находится на третьем этапе — постепенном освобождении оккупированных территорий.

В интервью Fox News он сказал, что первый этап состоял в том, чтобы остановить российскую оккупационную армию.

На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию по всей линии фронта, добавил Резников.

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Ране генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если российский диктатор Владимир Путин прекратит воевать — наступит мир, а если президент Украины Владимир Зеленский — Украины не станет.