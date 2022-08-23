Украина больше не является постсоветским государством — Резников 23 августа, 17:14 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина больше не является постсоветским государством.

«Через полгода после начала российского вторжения стало очевидно, что Украина больше не является постсоветским государством. Украина вернула свою историческую позицию в семье европейских народов», — написал он в статье для Atlantic Council.

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По его словам, это возвращение было официально оформлено летом 2022 года, когда ЕС предоставил Украине статус официального кандидата.

Резников заявил, что дальнейшая интеграция Украины принесет пользу Европе в целом.

"События последних шести месяцев показали, что Европа станет значительно безопаснее, если признает, что Украина может служить щитом на востоке. У Европы есть проблема России, и сильная Украина — очевидное решение», — написал он.

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