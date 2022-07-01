«Давайте вместе победим врага». Резников заявил, что «сохранять лицо» Путину уже поздно 1 июля, 19:40 Алекей Резников (Фото:Алексей Резников / Twitter)

Министр обороны Алексей Резников считает, что «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Резников напомнил о том, что российские оккупанты совершают зверские военные преступления на территории Украины.

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«После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте вместе победим врага», — заявил он.

Резников также прокомментировал потери вражеских войск, возможные дальнейшие действия Кремля в Украине и угрозы с территории Беларуси.

«Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает за „потерянных“, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям», — отметил Резников

По его словам, РФ стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировку морских коммуникаций Украины в Черном море.

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