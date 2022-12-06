«Бавовнятко снова играется». Резников иронично прокомментировал взрывы на военных аэродромах РФ

6 декабря, 11:03
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Министр обороны Алексей Резников иронично прокомментировал взрывы на военных аэродромах РФ.

В эфире телемарафона он заявил, что россияне часто курят в запрещенных местах. Так произошло и в этот раз.

«Так было в аэропорту в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же самое произошло и там. Просто Бавовнятко играется, как только видит, что кто-то нарушает правила курения», — отметил Резников.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

https://www.youtube.com/watch?v=opFxQU2fEK8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Аэродром Аэродромы Алексей Резников Война России против Украины

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