Резников о дополнительной мобилизации в Украине: Решение будет принимать Генштаб 29 сентября, 14:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал возможность объявления дополнительной мобилизации в Украине.

В интервью Интерфакс-Украина он сказал, что решение об этом будет принимать Генштаб.

По словам министра, «есть определенные шаги, в частности, связаны с формированием резервов, их подготовкой».

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Он также рассказал, что в Великобритании заканчивают обучение первой группы из 30 тысяч украинских военных.

«Это 10 тысяч, которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием. Они будут все одеты и со средствами защиты. Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота», — подчеркнул Резников.

Общая мобилизация в Украине началась с 24 февраля и предусматривала 4 волны призыва от экспертов и ветеранов до простых гражданских.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что неотложной потребности в срочной мобилизации в ряды ВСУ нет, дальнейшая ситуация будет зависеть от хода войны.