Резников уйдет в отставку, на его место предложат главу Фонда госимущества Умерова — нардеп 31 августа, 08:11 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку, а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Об этом он написал в Telegram в четверг, 31 августа.

Ссылаясь на свои данные, нардеп говорит, что Резников будет послом Украины в Великобритании и «слухи о проблемах с агреманом не подтверждены». О том, что министра обороны могут назначить послом, ранее заявлял и депутат Алексей Гончаренко, но в Министерстве иностранных дел это отвергли, призвав парламентариев «не заниматься кадровыми вопросами».

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Заменить Резникова на посту главы Минобороны, по словам Железняка, хотят на Умерова. Однако, кто возглавит Фонд госимущества вместо него, пока не решили, говорит он.

«Насколько это точно? Ну современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере некоторые», — добавил нардеп.

Как утверждает Железняк, кадровые ротации могут произойти уже в первую неделю сентября.

Возможная отставка Алексея Резникова — что известно

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников отверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

