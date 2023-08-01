«Будет тяжело новому министру». Кто будет отвечать за оборону в правительстве, если Резникова, который «в теме», снимут — интервью NV с Костенко 1 августа, 20:37 NV Премиум Министра обороны Алексея Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Великобритании (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В МИД, комментируя информацию о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить и назначить послом в Великобритании, призвали нардепов, в частности Алексея Гончаренко, «не заниматься кадровыми назначениями».

Тем не менее обсуждения продолжаются, констатирует секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Кто может сменить Резникова и пойдет ли это на пользу Украине, Костенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Резникова могут назначить послом в Британию. Якобы уже у Великобритании спрашивали по этой кандидатуре. И там якобы даже одобрили эту кандидатуру. Все это происходит после того, как был уволен Вадим Пристайко, предыдущий посол Украины в Великобритании. Кто теперь будет возглавлять Министерство обороны? Опять говорят о Кирилле Буданове, действующем главе Главного управления разведки. Что вы думаете о таких разговорах? Насколько вам кажется вероятным, что может произойти именно так?

— О том, что Офис ищет замену Резникову, информация есть. Она есть и среди нас, депутатов. Она подтверждается. И это уже не первую неделю происходит.

Так же есть информация и о том, что Резников может поехать послом в Великобританию. И также эта информация из нескольких источников подтверждается.

И главный вопрос, вы правильно задаете: а кто может быть, кто может, кто в состоянии сейчас заменить Алексея Резникова на должности? Там разные фамилии звучат. О Буданове меньше я слышал, потому что, во-первых, он не сможет этого сделать, потому что он является военнослужащим. Я напомню, что у нас сейчас только гражданский [человек] может быть министром обороны. Закон пока не принят. Мы еще на комитете не поднимали никаких изменений в законодательство относительно того, чтобы военный мог быть на должности министра хоть в мирное, хоть в военное время. Поэтому этот вопрос отпадает.

Если Буданов захочет… Или даже не Буданов очень захочет. Если Офис [президента] захочет поставить Буданова, тут вопрос, что они должны провести закон, который позволит ему это сделать. А все, что другое, — это будет нарушение закона и неприемлемо. Если они это все же сделают, то это будет нарушение всех принципов, по которым мы шли, по которым мы собираемся пойти в НАТО и в Евросоюз. Поэтому здесь выбор не достаточно хороший.

Что касается других кандидатов. Там звучали фамилии генерала Павлюка. Но он также является генералом, и также нужно изменения проводить.