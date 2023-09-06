«План именно такой». В Офисе президента думают назначить Резникова послом в Великобритании, но агреман еще не поступал — УП 6 сентября, 14:47 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны на фоне скандалов касательно госзакупок для армии могут назначить послом Украины в Великобритании, пишет Украинская правда.

Однако, по данным издания, что будет дальше с Резниковым, точно неизвестно.

На вопрос журналистов, действительно ли Резникова планируют отправить в Лондон, один из топов президентской команды вечером во вторник, 5 сентября, ответил: «План именно такой».



Видео дня

Однако, по информации источников в дипломатических кругах, через посольство Украины в Великобритании официальный агреман на назначение Резникова еще не поступал.

Почему Алексея Резникова уволили

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По данным расследования, по дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

4 сентября Резников написал заявление об отставке.