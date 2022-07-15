Резников уверен, что Украине передадут ракеты для HIMARS для ударов на расстояние до 300 км

15 июля, 15:33
Резников убежден, что Украина получит дальнобойные ракеты для HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Резников убежден, что Украина получит дальнобойные ракеты для HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что он уверен в поставках Украине дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.

В интервью Financial Times он напомнил, что изначально Запад не хотел поставлять Украине HIMARS из-за опасения эскалации в войне. Сейчас они есть у ВСУ и с высокоточными ракетами с дальностью до 84 км.

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«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с большим радиусом действия», — сказал министр.

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По его словам, HIMARS уже поменяли правила игры на войне.

Ранее Резников заявил, что западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ.

Также он сообщал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

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