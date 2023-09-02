Перестановки в Кабмине. Нардеп рассказал, кто в ближайшее время может потерять должности и кто будет назначен 2 сентября, 15:31 Алексей Резников на фоне коррупционных скандалов может потерять должность министра обороны (Фото:Минобороны Украины)

Нардеп Ярослав Железняк рассказал о вероятных ротациях в Кабинете министров, которые могут произойти в ближайшее время. В частности, по его информации, готовятся замены глав Минобороны, Фонда госимущества (ФГИУ) и Антимонопольного комитета (АМКУ).

Так, по информации Железняка, нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров станет министром обороны вместо Алексея Резникова.

На место Умерова в Фонд Госимущества сразу же будет назначена нынешняя глава АМКУ Ольга Пищанская.

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В свою очередь ее должность в АМКУ займет нынешний глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Ранее Железняк сообщал, что новым министром культуры и информационной политики может стать Юлия Федив — бывшая глава Украинского культурного фонда. После отставки Александра Ткаченко Минкульт возглавляет и.о. министра Ростислав Карандеев.



Возможная отставка Алексея Резникова — что известно

Разговоры об отставке Резникова велись еще с февраля этого года на фоне коррупционного скандала с «яйцами по 17 грн» о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда на место Резникова в Слуге народа предлагали главу ГУР Кирилла Буданова.

Но Резников тогда остался в должности, а Минобороны начало работу по перезагрузке антикоррупционного управления.

Впрочем, летом министерство снова оказалось в центре коррупционного скандала — на этот раз из-за закупок курток для ВСУ по завышенной цене через турецкую фирму. Заказанные куртки в процессе из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

К тому же по данным УП, к схеме был причастен племянник нардепа от президентской партии Слуга народа Геннадия Касая.

Министр обороны Резников отрицает информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ как зимнюю. Он заявлял, что «куртки скоро покажут» и обещал подать в отставку, если подтвердится схема с закупкой одежды для ВСУ.

Между тем по данным УП, президент Владимир Зеленский уже ищет замену Резникову на посту министра обороны.



Сначала писали, что среди кандидатов вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Но сейчас все чаще звучит фамилия нынешнего председателя Фонда госимущества Рустема Умерова. Но до сих пор якобы еще не было решено, кем заменить Умерова в ФГИУ.



Сам Резников, по данным нардепа Алексея Гончаренко, может быть назначен послом в Великобританию вместо Вадима Пристайко, которого Зеленский уволил в конце июля — как раз вскоре после того, как Пристайко раскритиковал саркастическое заявление Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе о благодарности за западную помощь.