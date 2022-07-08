ВСУ, полиция и Нацгвардия. Украину обороняют более миллиона людей в форме — Резников

8 июля, 17:19
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В обороне Украины принимают участие около одного миллиона человек в разных структурах, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«У нас сегодня более одного миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — сказал министр обороны во время конференции Forbes Ukraine Строим вместе Резников.

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Министр уточнил, количество военнослужащих в структурах:

  • ВСУ — 700 тысяч человек;
  • пограничники — до 60 тысяч;
  • Нацгвардия — до 90 тысяч;
  • Национальная полиция — до 100 тысяч.

Ранее Резников говорил, что за время войны более 90 тысяч российских солдат были ранены в Украине. По данным Генштаба, всего Россия потеряла около 36 900 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Украина Армия ЕС Алексей Резников

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