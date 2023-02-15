«Мы готовы». У ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России — Резников

15 февраля, 09:44
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Вооруженных сил Украины хватит боеприпасов для отражения наступления российских оккупационных войск.

В интервью Укринформу он сообщил, что Украина давно организовала поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключила контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение.

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«Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие РФ. Мы готовы к отражению нашествия», — отметил Резников.

По его словам, партнеры знают, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, о чем говорилось на заседании в формате Рамштайн.

https://www.youtube.com/watch?v=3e3ReAyc1Sk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Боеприпасы Алексей Резников Война России против Украины

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