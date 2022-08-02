Резников о новой помощи от США: ВСУ готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать оккупантов 2 августа, 11:05 Новый пакет военной помощи от США поможет Украине выгнать российских оккупантов, отметил Резников (Фото:Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета помощи в сфере безопасности.

У себя в Twitter он написал, что этот пакет помощи является еще одной инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС.

«Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за ваше лидерство и всему американскому народу», — отметил Резников.

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Накануне президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 550 миллионов долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

С начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине военной помощи более чем на 8 миллиардов долларов.



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