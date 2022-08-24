«Готов принять капитуляцию РФ». Как Резников ответил на предложение Шойгу сдаться в первые дни вторжения

24 августа, 11:35
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину ему передали послание от главы минобороны РФ Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.

В интервью The Washington Post он заявил, что он был одним из лидеров, которые не верили в приближение полномасштабного вторжения.

22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не будут вторгаться, дав слово офицера.

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«И он соврал», — сказал украинский министр.

Спустя два дня после вторжения Резников и Хренин снова говорили по телефону.

Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится.

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Резников сказал, что ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны».

https://www.youtube.com/embed/ks3l-PwsQh0

24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. Наступление на Киев началось с территории Беларуси.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, наступление войск РФ с территории Беларуси стало неожиданностью для Украины.

https://www.youtube.com/embed/6hRcruKK9KY

По данным Минобороны Британии, за полгода войны против Украины Россия не достигла большинства своих целей, ослабила свои дипломатические и экономические позиции, а также состояние армии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Сергей Шойгу Украина Алексей Резников Война России против Украины

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