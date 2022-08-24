«Готов принять капитуляцию РФ». Как Резников ответил на предложение Шойгу сдаться в первые дни вторжения
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)
Министр обороны Алексей Резников рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину ему передали послание от главы минобороны РФ Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.
В интервью The Washington Post он заявил, что он был одним из лидеров, которые не верили в приближение полномасштабного вторжения.
22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не будут вторгаться, дав слово офицера.
«И он соврал», — сказал украинский министр.
Спустя два дня после вторжения Резников и Хренин снова говорили по телефону.
Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится.
Резников сказал, что ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны».
24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. Наступление на Киев началось с территории Беларуси.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, наступление войск РФ с территории Беларуси стало неожиданностью для Украины.
По данным Минобороны Британии, за полгода войны против Украины Россия не достигла большинства своих целей, ослабила свои дипломатические и экономические позиции, а также состояние армии.
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