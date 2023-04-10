«Он готовился всю жизнь». Резников рассказал об атмосфере в кабинете Залужного в первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину 10 апреля, 11:13 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 24 февраля после того, как стало известно, что Россия совершила полномасштабное наступление на Украину, в Минобороны все были в полной боевой готовности.

«Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того — там же куча постов, — то все ребята дежурные стояли прямо в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одеты. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции», — сказал он Украинской правде.



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Резников заявил, что в приемной главнокомандующего Валерия Залужного уже руководили оборонительными действиями.

«Принимались доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали ответную реакцию. Докладывают: „То-то и то-то происходит, мы делаем то-то“. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: „Можешь нанести поражение?“. „Да, коммуникуй“. Шло реальное живое управление войсками. Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищены, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны — они все были использованы», — сказал он.

По словам министра, была большая активизация, но в его памяти не запечатлелось какое-то особое изменение, которое бы с Залужным произошло.

«Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Потому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность», — сказал он.

Резников заявил, что, «правда, многие маты, конечно, были включены в команды».

«Когда шла команда „Стреляй!“, то она звучала немного другими словами», — сказал он.