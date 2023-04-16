«Сомневались, что вернемся домой». Резников рассказал о самом плохом для него дне войны 16 апреля, 14:53 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что самым плохим днем и самым сложным решением во время войны была поездка в Минск на переговоры с россиянами. Тогда украинская делегация не была уверена, что вернется домой.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Razon.

Резников отметил, что целью переговоров было создание гуманитарных коридоров, благодаря которым смогли спасти десятки тысяч жизней.

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«Было очень трудно сказать „да“ президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам — ред.). Как переговорщик я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно — пожать руку врагу», — сказал он.

Алексей Резников добавил, что было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции.

«Скажу вам, что во время первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что спецназовцы из Польши обеспечивали безопасность представителей Украины на переговорах в Бресте в феврале-марте 2022 года.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».