«У Зеленского был свой сценарий». Резников раскрыл подробности подготовки Украины к вторжению РФ

12 июня, 19:26
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Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готовилась к войне под предлогом «обычных военных учений» по аналогии с российскими и белорусскими учениями перед вторжением.

«Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одной точке, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране», — сказал Резников в интервью The Economist.

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Отмечается, что власти Украины спрятали системы ПВО и штурмовики, заменив их макетами, и приняли новый закон о территориальной обороне, чтобы за три дня вооружить около 100 тысяч мирных жителей.

Также Резников напомнил о решении президента Владимира Зеленского остаться в Киеве.

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«Все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий», — сказал Резников.

Президент США Джо Байден заявлял, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неизбежной опасности вторжения России, но Зеленский «не хотел об этом слышать».

Байден признал, что возможность полномасштабного российского вторжения выглядела надуманной: «Я понимаю, почему они не хотели этого слышать».

В ОП отреагировали на слова Байдена. Представитель президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net отметил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Учения Алексей Резников Война России против Украины

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