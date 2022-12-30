Резников прокомментировал слухи о напряжении между Залужным и Зеленским

30 декабря, 21:42
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал «надуманной историей» слухи о напряжении между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными — это тоже надуманная история. Он — верховный главнокомандующий», — сказал Резников о Зеленском и Залужном в интервью LB.ua.

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Комментируя информацию журналистки о том, что Залужный «однажды повысил голос на президента», Резников сказал, что не слышал о таком.

«Это тебе кто-нибудь придумал», — заявил министр.

В Министерстве обороны летом 2022 года сообщали, что российские пропагандисты распространяют фейк о якобы конфликте между Генеральным штабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны. Источник НВ в Офисе президента в августе говорил, что на Банковой довольны работой Залужного и не собираются переводить его на другую должность.

https://www.youtube.com/embed/199AVgXyTUM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Владимир Зеленский Алексей Резников Валерий Залужный

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