«Мы их выгоним». Резников призвал украинцев уничтожать в тылу врага системы радиоэлектронной борьбы 9 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев в тылу врага уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки.

«Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество наших воинов», — рассказал он.

Он подчеркнул, что благодаря таким действиям оккупанты станут беспомощными.

«Еще раз подчеркиваю — танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может — уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним», — заявил он.

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