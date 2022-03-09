«Мы их выгоним». Резников призвал украинцев уничтожать в тылу врага системы радиоэлектронной борьбы

9 марта, 20:03
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Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев в тылу врага уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки.

«Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество наших воинов», — рассказал он.

Он подчеркнул, что благодаря таким действиям оккупанты станут беспомощными.

«Еще раз подчеркиваю — танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может — уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним», — заявил он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/363794739090217
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Алексей Резников Война России против Украины

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