«Есть усталость». Резников сам хотел уйти с должности министра обороны. Что стало предпосылкой — объясняет политэксперт

5 сентября, 13:35
NV Премиум
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Личностный фактор Алексея Резникова на посту министра обороны имел большое значение в коммуникации с партнерами, считает политический обозреватель Леонид Швец.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Конечно, он имеет значение. И министр обороны не должен быть интровертом, человеком, который боится людей, социофобом. Это должен быть хороший коммуникатор. У Резникова эти качества развиты, мы знаем об этом. <...> Знаем, хорошие отношения были с Уоллесом, который сейчас ушел, был британским министром обороны, с другими коллегами из оборонных ведомств стран, которые нам помогают», — отметил Швец.

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В то же время, считает политэксперт, Резникову не хватало такой же качественной коммуникации с украинским обществом:

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«Ему так и не удалось построить систему коммуникации с обществом. И [существовало] высокое недоверие, которое мы в последнее время видели, в частности, во всех процессах по тендерам, по заказам министра обороны, по той цене или другой. Мы не знаем, кто прав, кто не прав — это пусть решают контролирующие инстанции или даже суд. Все же не на стороне Минобороны была позиция общества. И это в последнее время чувствовалось».

Эта ошибка, по мнению Швеца, и стала основной предпосылкой увольнения Резникова.

«С другой стороны, человек действительно проработал полтора года войны. Есть усталость. Из того, что я слышу, и сам Резников говорил о том, что он хотел бы уже оставить эту должность. Не знаю, так это или нет», — добавил эксперт.

https://www.youtube.com/watch?v=jtIvx2nvpAM&t=345s

На сайте Верховной Рады появился проект постановления об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны.

Резников написал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что после более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит его на посту главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

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Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По данным расследования, по дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

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Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Усталость Скандал Радио NV Алексей Резников

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