Резников заявил, что должностным лицам Минобороны не вручали никаких подозрений относительно закупок питания 6 февраля, 02:04 Резников, вероятно, потеряет должность министра обороны на фоне последних коррупционных скандалов в МО (Фото:kmr.gov.ua)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока ему неизвестно ни об одном факте вручения подозрения должностным лицам министерства непосредственно по поводу закупок питания.

«Я вам скажу больше, по моей информации, не раскрывая факты следствия, подозрения, врученные двум названным лицам, не касаются питания. Они касаются совсем других ситуаций. С этим разбирается правоохранительная система», — заявил министр, которого цитирует Интерфакс-Украиной, во время пресс-конференции 5 февраля.

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«Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупок питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста г-на Николова», — отметил он.

По словам Резникова, директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий был по его письменному обращению направлен еще летом в СБУ на прохождение полиграфа.

«Я получил соответствующие выводы экспертизы, это было основанием для устранения и далее он был уволен. Единственное, я вам напоминаю, что он военнослужащий в звании полковника. Во время военного положения военнослужащего уволить не так просто, можно только перемещать», — подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что если обвинительным приговором будет доказано, что Хмельницкий совершил преступление, то будет понятно, по каким фактам.

Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно

21 января журналист Наші гроші Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны по питанию военных в шести тыловых областях на суму в 13 миллиардов гривен, в котором цены на некоторые продукты были завышены в 2-3 раза (в частности, резонанса наделали яйца по 17 гривен за штуку).

В Минобороны первоначально заявили, что приведенные в публикации данные "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку. Министр обороны Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Компания-поставщик, фигурирующая в скандальном расследовании, отрицала обвинения в завышении цен и также назвала изложенную в СМИ информацию манипулятивной. В компании также призвали расследовать утечку информации с ограниченным доступом.

В Офисе президента одновременно анонсировали проверку.

23 января в НАБУ заявили, что вместе с прокурорами САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных.

На следующий день, 24 января, Резников выступил на комитете Рады и признал, что в контрактах Минобороны обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют. Позже премьер-министр поручил разработать новую систему закупок Минобороны, а Резников заявил, что ведомство частично вернет общественный контроль над закупками для армии.

На фоне скандала 24 января в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. 25 января также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

1 февраля ДБР объявило о подозрениях экс-заместителю министра обороны, бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов МО и действующему сотруднику Минобороны.

По данным СМИ, речь идет о фигурантах скандала с закупкой продуктов для ВСУ — Вячеславе Шаповалове (подозрение объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не укомплектовали средствами индивидуальной защиты на сумму свыше 1 млрд грн), Богдане Хмельницком (по факту растраты госсредств на сумму 107 млн грн и касательно обеспечения подразделений ВСУ некачественными бронежилетами), а также Владимире Терещенко, который является заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО (по факту завладения госсредствами на сумму 1,34 млн грн «путём злоупотреблений и служебных подлогов»).

2 февраля Печерский суд Киева арестовал экс-замминистра Шаповалова на два месяца с альтернативой залога в 400 млн грн.

Кроме того, 2 февраля ДБР задержало предпринимателей, которые продавали яйца по 17 гривен и присваивали деньги, выделенные на питание для ВСУ. Сумма ущерба превышает 4,6 миллиона гривен — "сэкономленные" средства МО участники схемы делили между собой.

На фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны по поводу закупок продуктов и подозрений нескольким должностным лицам министерства в хищении средств появились сообщения о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

5 февраля фракция большинства в Раде Слуга народа согласовала увольнение Резникова с должности. На его место планируют назначить начальника ГУР МО Кирилла Буданова, а Резников возглавит Минстратегпрома (вместо Павла Рябкина). Рада должна проголосовать соответствующие решения на ближайшем заседании.

Связано ли эти перестановки в правительстве с последними скандалами в Минобороны не уточняется. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что «война диктует кадровую политику», а «время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке». Он объяснил, что Резникова переводят в Минстратегпрома «учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость «поднять» министерство, которое должно делать больше», а Буданов возглавит Минобороны, потому что «это абсолютно логично для военного времени».

По словам нардепки от Слуги народа и заместителя председателя оборонного комитета Рады Марьяны Безуглой, на этой неделе комитет планирует заслушать вопрос о новом министре.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент примет такое решение. Впрочем, нынешний глава МО заявил, что откажется возглавить другое министерство.