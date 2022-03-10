Украина с пониманием примет капитуляцию России — Резников
Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій / Facebook)
Министр обороны Украины Алексей Резников посоветовал российским солдатам следовать «за российским кораблем или сдаться в украинский плен».
Об этом он написал в Facebook в четверг, 10 марта.
«Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямиком за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», — отметил министр.
Он добавил, что руководство страны во главе с президентом и членами правительства работает в Киеве, «как бы это ни было досадно для России».
Пост Резников проиллюстрировал совместным фото с главой МВД Денисом Монастырским.
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