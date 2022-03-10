Украина с пониманием примет капитуляцию России — Резников

10 марта, 19:07
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Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников посоветовал российским солдатам следовать «за российским кораблем или сдаться в украинский плен».

Об этом он написал в Facebook в четверг, 10 марта.

«Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямиком за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», — отметил министр.

Он добавил, что руководство страны во главе с президентом и членами правительства работает в Киеве, «как бы это ни было досадно для России».

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/364459512357073

Пост Резников проиллюстрировал совместным фото с главой МВД Денисом Монастырским.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Российско-украинская война Алексей Резников

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