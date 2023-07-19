Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз в Украине

19 июля, 03:53
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Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на украинской территории.

Об этом сообщает Liga.net.

Он отметил, что для этого необходимо будет внести изменения в Конституцию Украины. В частности, дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

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«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то „центром взаимодействия и обмена опытом“ или что-то в этом роде. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — заявил министр.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Конституция Украины Военная база Алексей Резников

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