Резников пока остается на посту министра обороны, на текущей неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ — Арахамия

6 февраля, 10:35
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Алексей Резников пока останется главой Минобороны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Алексей Резников пока останется главой Минобороны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку. На этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.

Об этом сообщил глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram.

«Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут», — отметил он.

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Причины такого решения не уточняются.

https://www.youtube.com/watch?v=fVwfOuYQFX8

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

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Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Также в ближайшее время Рада рассмотрит назначение Игоря Клименко и Василия Малюка на посты глав МВД и СБУ соответственно. На данный момент они занимают должности и.о.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Служба безопасности Украины (СБУ) МВД Украины Кадровые перестановки Давид Арахамия Алексей Резников

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