Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны

4 сентября, 09:50
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Алексей Резников/Facebook

Алексей Резников/Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом он сообщил в понедельник, 4 сентября.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал он.

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В своем заявлении он коротко вспомнил о своем пути, заявив, что за 22 месяца его ведомство «выполнило ключевые задачи, которые были определены при назначении меня на должность». По словам Резникова, сейчас один из главных приоритетов Украины — выстраивание долгосрочного партнерства с ключевыми союзниками, чтобы обеспечить реальные гарантии безопасности и возможности защиты.

Алексей Резников/Facebook
Фото: Алексей Резников/Facebook

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что после более чем 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит Резникова в должности главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Ротации пройдут на этой неделе.

Президент заявил, что Минобороны нуждается в «новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Комментируя слухи о своем возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников заявил, что «не в курсе» этого.

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Отставка Алексея Резникова — что известно

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

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В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников отверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

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Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины Отставка Алексей Резников Война России против Украины

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