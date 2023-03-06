Резников о скандале с экс-заместителями: Почему я должен подавать в отставку? Есть понятие индивидуальной ответственности 6 марта, 12:34 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя скандалы с его бывшими заместителями, заявил, что он не должен подавать в отставку, поскольку существует понятие индивидуальной ответственности.

По его словам, в Минобороны работает 800 человек, а на государственных предприятиях — еще больше, поэтому если из-за каждого нарушения увольнять министра, то результата не будет.

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«Почему я должен подавать в отставку? У нас по Конституции есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд сочтет его виновным — я признаю, что ошибся кадрово», — сказал министр в интервью LIGA.net.

Резников заявил, что в таком случае можно заменять городских голов или спикера парламента из-за того, что кто-то из их команды «накосячил».

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.