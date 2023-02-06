Резникову нужно было быть на фронте чаще, чем он ездит за границу — Бутусов 6 февраля, 17:41 Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV раскритиковал министра обороны Алексея Резникова и назвал его отстранение «абсолютно логичным шагом» после возбуждения правоохранителями ряда коррупционных уголовных дел.

«На данный момент задержаны и предъявлены подозрения, согласно новостям от ГБР, СБУ и Национальной полиции, как минимум шесть должностных лиц Министерства обороны. Может быть, это еще и неполные данные. По разным направлениям», — сказал Бутусов Радио NV, комментируя коррупционный скандал.

Видео дня

Он напомнил, что сначала Резников говорил, что СБУ нужно прислать к журналистам, «но когда СБУ разобралась, то пришла в Министерство обороны и проводит там расследование» и «министр Резников уже перестал так активно это комментировать».

«Поэтому я надеюсь, что в целом власти, прежде всего верховный главнокомандующий должны вести разъяснительную работу. Для этого как раз и нужно выходить в эфир. Тогда будет меньше комментариев и больше логики у общества», — отметил журналист.

Бутусов напомнил, что Резников сам откровенно говорил о том, что «не имел до момента назначения перед самой войной никакого понимания, что такое Министерство обороны» и «за год войны не понимает даже значение дронов для армии».

«То, что он ведет активную военно-дипломатическую работу, это очень хорошо. Но министр обороны — это гораздо большая ответственность, гораздо больший круг задач. И это человек, который не просто ездит за границу, а здесь, в Украине, отвечает за организацию сопротивления и за формирование оборонной политики, за оборонное планирование, за анализ происходящего. Всем этим министр не занимается. Он дипломатическая фигура», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что человек, которому нравится ездить за границу и общаться, тоже нужен государству, «но эту работу может выполнять очень много публичных лиц, дипломатов, политиков».

«Основная проблема в том, что министр Резников не понял, что его основная задача именно в Украине — вопрос обеспечения армии. Ему нужно было общаться с солдатами и быть на фронте чаще, чем он ездит за границу и общается с иностранными дипломатами и военными. Это хорошо, это нужно, но он должен быть на фронте и мыслить так, как мыслят на войне, а не перебрасывать ответственность. Тогда был бы порядок», — убежден Бутусов.

Он добавил, что отстранение Резникова — «совершенно логичный шаг» после ряда коррупционных уголовных дел и «нормальная европейская практика».

«Я думаю, что нас никто не поймет, если он останется после такого ряда скандалов и злоупотреблений в должности», — сказал журналист, выразив мнение, что отставка Резникова «только улучшить может ситуацию».

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

