«Это не национализация». Резников прокомментировал передачу Мотор Сичи и четырех предприятий государству
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отчуждение в собственность государства акций АО Мотор Сич, Запорожтрансформатора, АвтоКрАЗа, Укрнафты, Укртатнафты не является национализацией.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Это не национализация, не используйте этот термин», — сказал он.
По его словам, речь идет прямо об изъятии имущества на время военного положения.
«Это абсолютно разные правовые формы», — сказал он.
7 ноября стало известно, что в госсобственность переходят стратегически важные предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским и Константином Григоришиным, а также недавно задержанным президентом Мотор Сич Вячеславом Богуслаевым.
6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.