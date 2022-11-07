«Это не национализация». Резников прокомментировал передачу Мотор Сичи и четырех предприятий государству

7 ноября, 16:57
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отчуждение в собственность государства акций АО Мотор Сич, Запорожтрансформатора, АвтоКрАЗа, Укрнафты, Укртатнафты не является национализацией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Это не национализация, не используйте этот термин», — сказал он.

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По его словам, речь идет прямо об изъятии имущества на время военного положения.

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«Это абсолютно разные правовые формы», — сказал он.

7 ноября стало известно, что в госсобственность переходят стратегически важные предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским и Константином Григоришиным, а также недавно задержанным президентом Мотор Сич Вячеславом Богуслаевым.

6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мотор Сич Алексей Резников Война России против Украины

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