«Профессиональный человек». Резников прокомментировал назначение Умерова министром обороны Украины 8 сентября, 12:42 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек.

Резников призвал быть отзывчивыми и благосклонными Умерову.

«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины», — написал он в своей колонке для The Guardian.

Видео дня

Резников заявил, что рецепт победы ясен:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод остатков российских войск,

наказание военных преступников,

репарации,

внесение изменений в международное право, которые предотвратят подобные агрессии в будущем,

участие Украины в архитектуре международной безопасности.

По его словам, победа Украины станет торжеством международного права над произволом сильного.

«Она продемонстрирует недопустимость изменения международно признанных границ путем военной агрессии. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы», — добавил он.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.