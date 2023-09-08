«Профессиональный человек». Резников прокомментировал назначение Умерова министром обороны Украины

8 сентября, 12:42
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек.

Резников призвал быть отзывчивыми и благосклонными Умерову.

«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины», — написал он в своей колонке для The Guardian.

Видео дня

Резников заявил, что рецепт победы ясен:

  • восстановление территориальной целостности Украины,
  • вывод остатков российских войск,
  • наказание военных преступников,
  • репарации,
  • внесение изменений в международное право, которые предотвратят подобные агрессии в будущем,
  • участие Украины в архитектуре международной безопасности.
Читайте также:
«Я Умерову не завидую». Возникнут ли проблемы с поставками западных вооружений из-за замены Резникова новым министром обороны — интервью NV

По его словам, победа Украины станет торжеством международного права над произволом сильного.

«Она продемонстрирует недопустимость изменения международно признанных границ путем военной агрессии. Это будет единство свободного мира против тирании несвободы», — добавил он.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Рустем Умеров Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X