«Похож на российский». Резников раскритиковал предложенный Индонезией план «мирного урегулирования» в Украине 4 июня, 10:37 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников отклонил так называемый "мирный план", который предложило МИД Индонезии. По его мнению, план больше похож на российский.

Об этом он сказал на форуме по безопасности Диалог Шангри-Ла, который проходит в Сингапуре, пишет SCMP.

Резников назвал инициативы Индонезии «странным планом», который с ним никто не обсуждал.

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«Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский», — пояснил министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ряд стран готов организовать мирные переговоры между Украиной и РФ, но украинцам нужны «орудия, чтобы мы закончили эту войну».

В своем заключительном слове Резников выдвинул идею о том, что Китай, возможно, может убедить Россию прекратить войну как «старший брат» Москвы, намекая на отношения между Советским Союзом и бывшим коммунистическим блоком.

«Нам сейчас не нужен фасилитатор. Наша страна все еще ведет войну», — подчеркнул он.

Глава МИД Индонезии Прабово Субианто на саммите Диалог Шангри-Ла в Сингапуре озвучил так называемый мирный план для Украины.

В нем говорится, в частности, о прекращении огня без каких-либо предварительных условий и создании «демилитаризованной зоны», поскольку сложившаяся ситуация «негативно влияет на людей по всему миру» и привела к росту цен на продукты и энергию.

В ответ на это представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что прекращение огня не приведет к миру, а лишь даст российским захватчикам собраться с силами для дальнейшей агрессии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что «мирный план», который предложила Индонезия, сыграет на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-оккупант выведет свои войска.