Останется ли Резников министром обороны — отвечает Данилов

7 февраля, 16:51
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Алексей Резников во время визита во Францию, 1 февраля (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Алексей Резников во время визита во Францию, 1 февраля (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV ответил на вопрос, останется ли Алексей Резников министром обороны Украины.

«Я дал ответ на этот вопрос, сказал, каким образом, согласно нашим нормативно-правовым документам, это должно происходить. Если процесс начнется, вы сразу увидите это. Для этого необходимо иметь соответствующие документы от соответствующих учреждений. На сегодняшний день этим институтом является Верховная Рада Украины. Если мы с вами увидим там те или иные соответствующие документы, тогда мы можем говорить о чем-то», — сказал Данилов в эфире Radio NV.

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Секретарь СНБО добавил, что сейчас «появляются те или иные документы на представителей, ранее работавших в Министерстве обороны» и «идет волна процессов».

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«По-моему, она должна была начаться гораздо раньше, потому что я точно знаю, что господин Резников инициировал внутренние проверки, занимался этим вопросом. Точно знаю, что многие вещи внутри этого института проверялись. Поэтому именно сейчас это вышло на поверхность, есть определенные вопросы по этому поводу», — отметил он.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

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Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Министерство обороны Украины Коррупционный скандал Отставка Алексей Резников Алексей Данилов радио NV

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