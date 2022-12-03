«Первые три буквы вывески — это все, что РФ получит от Украины». Резников поделился фото из разрушенного аэропорта Херсон

3 декабря, 14:10
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Алексей Резников (Фото:@rmaslovskiy_photo)

Алексей Резников (Фото:@rmaslovskiy_photo)

Министр обороны Алексей Резников посетил разрушенный аэропорт Херсон в Чернобаевке.

Соответствующими фото министр поделился у себя в Twitter.

«Это остатки вывески международного аэропорта Херсон в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика — и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились», — написал Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1598989565850632192

Во время оккупации Чернобаевки украинские военные постоянно наносили удары по российским военным, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу.

Сами оккупанты признавали свои систематические поражения и называли Чернобаевку «чистилищем» для живой силы и кладбищем для военной техники.

https://www.youtube.com/watch?v=YyRBsVseSXw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Аэропорт Херсона Алексей Резников Чернобаевка

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